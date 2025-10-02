Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» внимательнее относиться к деньгам

При исполнении «народной программы» «Единой России» партийцам следует не только добиваться увеличения финансирования связанных с ней пунктов, но и работать над эффективностью расходования бюджетных средств. Такой наказ единороссам дал председатель партии Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Партийные приоритеты состоят в безусловном исполнении социальных обязательств перед гражданами, обеспечении обороноспособности и безопасности, а также реализации национальных целей, поставленных президентом страны, напомнил господин Медведев. Все это лежит в основе «народной программы», и в руководстве партии, «несмотря на весьма непростую ситуацию», решили не корректировать основанные на ней планы.

При рассмотрении проекта бюджета на 2026 год, внесенного в Госдуму 29 сентября, «задача в том, чтобы последовательно отстаивать статьи», связанные с исполнением программного документа «Единой России», продолжил ее председатель. Однако результатов следует добиваться «не только увеличением финансирования», но и внедряя «лучшие практики, которые направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств», подчеркнул господин Медведев.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заверил единороссов, что приоритеты программы партии нашли отражение в проекте бюджета и все необходимые ресурсы тоже «учтены в рамках финансового плана». Суммарно на реализацию «народной программы», по словам Дмитрия Медведева, за последние три года было направлено свыше 17 трлн руб.

Григорий Лейба