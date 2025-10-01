Эксперимент просчитают на кассе

Продавать алкоголь и табак по биометрии начнут до конца ноября в качестве эксперимента. Систему испытают на кассах самообслуживания в супермаркетах уже этой осенью, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Речь идет об одной сети магазинов, название которой в правительстве не уточнили. Сервис затронет все товары для совершеннолетних: для их покупки без паспорта придется сдать биометрию через «Госуслуги» или в банке. Данные попадут в Единую биометрическую систему через платформу, после этого операция будет одобряться на кассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В офисе Дмитрия Григоренко уточнили, что сервисы будут альтернативным способом оплаты, а личность можно будет дальше подтверждать по паспорту. Однако с таким подходом система может остаться непопулярной, считает генеральный директор «Интемс» Алексей Титов: «Сама ее работа обкатана. Не так много сомнений, что это может заработать и в таком широком масштабе. Единственный момент заключается в пиковых нагрузках. Сейчас как раз та архитектура, которая предлагается для внедрения, подразумевает связь через интернет именно с Единой биометрической системой данных. А алкоголь — вещь такая, есть прямо пики его потребления, в частности, Новый год. И вот это, конечно, очень интересный вопрос, как вообще в такие периоды сама система может справляться. Кроме того, вполне возможен так называемый спуфинг. Ведь будет использоваться технология распознавания лиц, соответственно, не исключено, что покупатели станут прибегать к каким-то маскам, фотографиям, еще чему-то из этой серии. Эффект массовости покажет, насколько это работоспособная история.

Если внедрить эту систему безальтернативно, то есть оставить продажу алкоголя только через биометрию, то получается некая дискриминация, на самом деле. Потому что далеко не все хотят сдавать эти данные, в частности, по каким-то религиозным мотивам. А если оставить вариативность: не хочешь биометрию, предъявляй тогда паспорт, то эта система не будет работать, все станут предъявлять документы. Все же большинство не хочет добровольно сдавать биометрию.

Есть еще и финансовый вопрос. Надо же понять, что этот "праздник" небесплатный. То есть кто-то за это должен заплатить, и, собственно говоря, сделают это, скорее, конечные потребители.

Я сейчас прикинул: если посчитать весь продаж объема алкоголя за 2024-й и представить, что каждая идентификация, условно, обошлась в районе 2-5 руб., то под 200 млрд руб. такая система будет ежегодно "съедать". И кто-то должен будет за это платить».

В ближайшие месяцы сервис начнут испытывать и в вендинговых аппаратах, об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий. На первом этапе систему добавят в автоматы фитнес-клубов, где без паспорта получится купить только энергетики. В скором времени представители рынка готовы расширить ассортимент, при этом уже не в тестовом формате, рассказал президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко: «Мы провели консультации с коллегами из НСПК, Центра биометрических технологий. Гарантом безопасности выступает НСПК, которая, по сути, обеспечивает то, что те данные, которые передаются, соответствуют действительности. Уже есть первые "пилоты", отработанные в нашей индустрии. Также мы ожидаем принятие поправок в законопроект, где будет прописана возможность использования биометрии для подтверждения возраста. В совокупности эти факторы позволят реализовывать право граждан на покупки товаров, в частности, энергетиков в вендинговых автоматах.

Что касается других категорий, то существуют определенные ограничения, которые обозначены в законе. Возможно, удастся договориться с регулятором, по крайней мере, по каким-то товарам, может быть, это будет не крепкий алкоголь или табак, а, например, вина или слабоалкогольные напитки. В вендинге не нужно продавать сигареты и другую никотинсодержащую продукцию. Что касается энергетиков и слабого алкоголя, то это вполне возможный сценарий при условии, что удастся договориться с регулятором. Мы готовы дальше вести переговоры с партнерами также и по фарме. Если в этом случае мы говорим о нерецептурных препаратах и автоматы будут подтверждать и продавать только категорию "18+", то, конечно, это возможность развития и в новых локациях, и снижение издержек.

В том числе откроются новые возможности для смежных индустрий, развития аптечных пунктов там, где экономически нецелесообразно ставить аптеки. Мы рассчитываем на то, что как-то финально это все закрепим, и в конце октября, может быть, в начале ноября это пойдет в массы».

Биометрию как альтернативу паспорту ранее предлагал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. В мае он допустил, что с помощью этой технологии можно покупать товары с маркировкой «18+».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов