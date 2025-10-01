«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Сочи» в матче Кубка России

В среду, 1 октября, в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 самарские «Крылья Советов» принимали «Сочи». Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти хозяева победили — 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Роман Евгеньев и Никита Чернов. Также в свои ворота забил защитник «Сочи» Набиль Аберден. У гостей голы в активе Михаила Игнатова, Мартина Крамарича и Антона Зиньковского

«Крылья Советов» занимают третье место в группе B с восемью очками в пяти матчах. «Сочи» с тремя баллами находится на последней, четвертой позиции.

Андрей Сазонов