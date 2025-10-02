Платные места в вузах распределят в зависимости от среднего набора за три года

В следующем учебном году количество платных мест в российских университетах будет устанавливаться на основании данных о среднем числе таких мест за последние три года, сообщили в Минобрнауки в среду, 1 октября. Новый порядок регулирования платного приема не коснется «социально значимых» и дефицитных направлений, в том числе из области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук, отметили в министерстве.

Напомним, до 2025 года включительно руководство университетов самостоятельно принимало решения о том, сколько студентов-платников может обучаться в вузах. В феврале президент Владимир Путин призвал «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда». В мае Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», наделив правительство РФ полномочиями контролировать платный набор.

Изменения вступили в силу 1 сентября, теперь необходимо принять ряд подзаконных актов, чтобы система заработала на практике в следующую приемную кампанию. Минобрнауки уже выложило для общественного обсуждения проект о правилах определения предельного количества платных мест. Планируется, что распределять места будет специально межведомственная рабочая группа, созданная при министерстве. Кабмин также отдельным документом (его проект еще не публиковался) должен будет утвердить перечень специальностей, для которых потом установят предельное количество платных мест.

«Регулирование коснется избыточных на рынке труда направлений, по которым сегодня платный прием составляет более 50% от совокупного приема,— пояснили в Минобрнауки.— Планируется, что до 31 декабря 2025 года вузы получат информацию о бюджетном приеме и информацию о квоте платного приема».

Иван Тяжлов