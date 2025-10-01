В России сбили 12 беспилотников ВСУ за четыре часа

Российские средства ПВО сбили 12 беспилотников между 13:00 и 17:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Были атакованы три региона.

Семь дронов уничтожили над территорией Брянской области, четыре — над Курской, один — над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений в результате налета нет. На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 16:28 сообщил, что в Грайворонском округе от ударов FPV-дронов по автомобилю пострадали два мирных жителя. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, их госпитализировали.

После этого в 18:49 господин Гладков сообщил о последствиях другого налета беспилотников. В Белгородском районе сгорели два автомобиля, в области были повреждены несколько жилых домов. По предварительной информации, никто не пострадал.