Магазины детской одежды Pelican закрываются

Бренд детской одежды Pelican закрывает офлайн-магазины и переводит торговлю на маркетплейсы, пишет профильное издание Shopper’s. О подготовке к закрытию торговых точек журналистам издания сообщили в головном офисе компании, а также в одном из магазинов, дорабатывающем последние недели. По словам сотрудников сети, ассортимент Pelican останется на маркетплейсах. Сейчас бренд представлен на Wildberries и Ozon.

Магазинами Pelican управляет ООО «Компания Пеликан», зарегистрированное в Новосибирске. Его бенефициаром и руководителем выступает Ирина Нелюбова. По итогам 2024 года компания получила 170 млн руб. чистого убытка при выручке 1,5 млрд руб.

Бренд Pelican появился на рынке около 20 лет назад. Как указано в описании одной из вакансий ритейлера, сейчас у него более 60 магазинов в 39 городах России.

Виктория Колганова