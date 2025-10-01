Группа ФИНГО отметила день машиностроителя

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в сфере газоочистки, отметила свой профессиональный праздник — День машиностроителя. Над территорией Семибратовского завода газоочистного оборудования (СЗГО) взвились государственные флаги России и Ярославской области, а также старейшего российского экологического машиностроителя — Группы ФИНГО.

Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

«Наше предприятие стояло у истоков экологического машиностроения в нашей стране, поэтому мы имеем все основания испытывать в этот день чувство гордости. Наши предшественники — советские инженеры и рабочие, выдающиеся ученые и государственные деятели, которых мы считаем первопроходцами, внесли значительный вклад в экологическое благополучие. Мы не снижаем планку, продолжая выпуск отечественного газоочистного оборудования, развивая научные исследования, обеспечивая для нашей Родины технологический суверенитет»,— отметила Заира Махачева, генеральный директор Группы ФИНГО.

Поддерживая славные традиции советского машиностроения, на проходной Семибратовского завода в этот день открыли Доску Почета. Передовиков — героев производства, на которых должны равняться коллеги, выбирали тщательно.

«Мы отметили именно тех сотрудников, кто пережил с нашим предприятием непростые времена, помогал в его восстановлении и наряду с этим имеет высокие производственные показатели, чей труд показывает пример каждому работнику»,— рассказывает Александр Павлов, директор по производству Семибратовского завода газоочистного оборудования.

На предприятии активно поощряют передовиков — в последние годы это стало доброй традицией. В ближайшее время на проходной СЗГО появится еще одна Доска Почета «Победители корпоративного чемпионата профессионального мастерства», куда попадут победители соревнований среди лучших по профессии. Отдельно чествуют авторов улучшений производственной деятельности в рамках Премии по поддержке инициатив работников по внедрению непрерывных улучшений, учрежденной акционером Группы ФИНГО.

«Этот конкурс не только помогает сделать работу предприятия более эффективной, но и показывает людям, что их мнение важно и к нему прислушиваются. В этом году было подано 78 предложений по улучшениям и 55 из них реализовано. Членами кружков качества, которые постоянно заботятся об эффективности производства, являются около половины всего рабочего коллектива СЗГО»,— говорит директор по оптимизации бизнеса Юлия Пахомова.

В День машиностроителя на Семибратовском заводе с особой теплотой говорили о тех, кто отдал предприятию всю жизнь.

«У нас есть сотрудники, которые работают на предприятии более 50 лет, работают семьями, работают поколениями. И сейчас своей ключевой задачей мы видим развитие в экологическом машиностроении кадрового потенциала, активно работаем с молодежью, приглашая проходить стажировки на нашем предприятии»,— рассказывает директор по персоналу Инна Минаева.

Торжественная часть мероприятия завершилась уникальной экскурсией в Ростовский Кремль, где заводчане смогли посетить Митрополичий сад, пройти по переходам в крепостных стенах и побывать в тех местах, где прошли съемки легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

