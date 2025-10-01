Затраты российских банков на ИБ выросли выше ожиданий

Общие траты российских банков на обеспечение информационной безопасности в 2025 году составили 330–390 млрд руб., что превышает ожидаемые значения и запланированные бюджеты. Это связано с доработкой отечественных решений, внедрением цифрового рубля и ростом цен на программное обеспечение и оборудование.

Крупные банки потратили около половины этой суммы — 160–190 млрд руб., за ними следуют средние банки с расходами в 90–110 млрд руб., и небольшие банки, потратившие 30–60 млрд руб. По оценкам, крупные банки превысили план на 3–5%, средние — на 5–7%, небольшие ушли за пределы на 7–10%. Основные направления затрат отличались в зависимости от размера кредитной организации: крупные банки вкладывались в доводку существующих систем и создание инфраструктуры под цифровой рубль, средние — в импортозамещение и интеграцию сервисов, а небольшие — в обеспечение базовых требований.

В 2026 году темпы роста затрат могут замедлиться. У крупных банков они могут увеличиться на 3–5%, у средних — на 5–8%, у небольших — до 10%. Крупные банки будут больше вкладывать в автоматизацию, искусственный интеллект и обработку цифрового рубля, средние — продолжат тратить на цифровой рубль, интеграцию сервисов и сертификацию, а небольшие — на закупки базового ПО, консультирование и учебу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Траты замедленного действия».