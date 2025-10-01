В Дагестане задержали сотрудников угрозыска за применение электрошокера и вымогательство

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу троих оперативников уголовного розыска из Дагестанских Огней. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, полицейские будут находиться под арестом до 17 ноября. Их обвиняют по ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 30, пунктам а, б, в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно версии следствия, 16-17 июля 2025 года обвиняемые задержали двух местных жителей. В здании отдела МВД по городу Дагестанские Огни сотрудники применили к задержанным физическую силу, пытаясь выяснить местонахождение наркотиков и добиться признания. Оперативники наносили удары и использовали электрошокер.

Затем один из обвиняемых потребовал от родственников пострадавших 400 тыс. руб. Деньги должны были передать через другого фигуранта дела в обмен на освобождение задержанных и отказ от возбуждения уголовного дела.

Родственники пострадавших обратились с заявлением в правоохранительные органы, что привело к началу расследования и аресту подозреваемых.

Валентина Любашенко