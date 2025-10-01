Министры обороны России и КНДР открыли памятник корейским партизанам

Министры обороны России Андрей Белоусов и Северной Кореи Но Гван Чхоль встретились в Подмосковье, где открыли памятник «Союзники. Бойцы Кореи», посвященный подвигам корейских партизан во время Второй мировой войны.

«Этот памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства наших народов. В годы жестоких испытаний вместе с Красной армией корейские товарищи шли к долгожданной победе»,— приводит слова Андрея Белоусова пресс-служба Минобороны. Он добавил, что участие северокорейских войск в освобождении Курской области стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза Москвы и Пхеньяна.

Но Гван Чхоль в свою очередь сказал, что Северная Корея будет «полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России». Он добавил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются «во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве».

Андрей Белоусов передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную копию скульптуры.

Памятник северокорейским партизанам установлен на «Аллее союзников» у храма Вооруженных сил России в подмосковном Одинцово. На церемонию открытия приехали помощник президента России Владимир Мединский, представители Госдумы, МИДа.