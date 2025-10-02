Рубль попал на китайский праздник

В начале четвертого квартала 2025 года российская валюта уверенно укрепилась. Внебиржевой курс доллара впервые за месяц опустился до 81 руб./$. Аналитики отмечают избыточное предложение валюты экспортерами для расчетов по кредитам, открытым в начале сентября под уплату налогов. К тому же из-за продолжительных праздничных дней в Китае резко сократился спрос на валюту со стороны импортеров. Впрочем, это краткосрочные факторы, и к середине месяца участники рынка ожидают, что доллар начнет восстанавливать позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

1 октября внебиржевой курс доллара после почти месячного перерыва опустился к уровню 81 руб./$. Уверенное снижение курса началось с раннего утра, и к началу основной сессии на Московской бирже котировки доллара на внебиржевом рынке достигли отметки 81,8 руб./$., что на 1,1 руб. ниже значений закрытия предыдущего дня. Однако игра на понижение американской валюты не закончилась, и к 11:30 курс доллара достиг уровня 81 руб./$, минимума с 4 августа. Во второй половине он удерживался в диапазоне 81,3–81,5 руб./$. С начала недели доллар потерял в цене 2,4 руб., растеряв весь рост, произошедший в первой половине сентября, в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке.

Не менее динамично проходили биржевые торги китайской валютой. За первые полтора часа основной сессии курс юаня упал почти на 21 коп. (1,8%), до 11,3 руб./CNY. До конца торгов сессии он оставался ниже уровня 11,4 руб./CNY, на 1,1% ниже значения закрытия вторника и 1,8% ниже значения закрытия предыдущей недели. Падение курсов проходило в отсутствие заметного роста активности инвесторов. Объем торгов с китайской валютой с поставкой «завтра» составил около 8 млрд CNY, то есть не превысив значения предыдущего дня.

Как правило, в начале календарного месяца условия складываются против рубля. Это период более низкого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров после завершения налогового периода. Кроме того, ситуация на рынке нефти также складывается не в пользу российской валюты. По данным Investing.com, с начала недели котировки нефти Brent на спот-рынке упали на 5% и достигли $65,3 за баррель, приблизившись к минимуму с начала июня.

Как отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке, резкое снижение курсов вызвано продажей крупной партии валюты со стороны ограниченного круга экспортеров. По оценке собеседника “Ъ”, на «тонком» рынке к сильным колебаниям курсов может привести единовременная продажа даже $100 млн. «После того как отменили норматив обязательной продажи, экспортеры начали брать паузы, вот их следствие мы и видим в виде увеличения волатильности»,— отмечает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Вдобавок к этому Банк России продолжает ежедневно продавать юани на биржевых торгах на 10,3 млрд руб. (эквивалент $125 млн). Даже с учетом равномерного распределения заявок это оказывает давление на рынок.

Участники рынка считают, что с продажей валюты вышли компании, которые придерживали ее в начале сентября. Как поясняет главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в тот период в ожидании снижения ключевой ставки на 2 п. п. и, как следствие, роста курса доллара экспортеры предпочитали привлекать короткие рублевые кредиты для внутренних расчетов, а не продавать валюту. Тогда котировки американской валюты взлетели до 85 руб./$. Однако решение ЦБ снизить ставку всего на 1 п. п. (до 17%) не привело к дальнейшему росту курса доллара. «Сейчас экспортеры вынуждены гасить краткосрочные кредиты, которые были взяты под ожидание снижения ставки, и рубль укрепляется»,— поясняет господин Федоров.

Эффект усилился низким спросом на валюту со стороны импортеров из-за сокращения спроса, в том числе на фоне длительных выходных в Китае, связанных с Днем образования КНР. «Текущее укрепление рубля не выглядит фундаментально обоснованным. Более вероятно, что рубль вернется к динамике плавного ослабления, чем продолжит укрепляться»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Поэтому повышенное предложение иностранной валюты не продлится больше 7–10 дней. По оценке Ильи Федорова, в ближайшей перспективе курс доллара останется в районе 80–83 руб./$. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает колебания курса в более широком диапазоне — 79–84 руб./$.

Виталий Гайдаев