В ДНР введен режим ЧС из-за почвенной засухи

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении режима ЧС в республике из-за засухи, повлекшей гибель сельскохозяйственных культур. Согласно документу, ЧС признается ситуация с засухой, сложившаяся с 10 июня этого года.

В конце сентября министр сельского хозяйства региона Артем Крамаренко говорил, что засуха сильно влияет на сев озимых культур уже второй год подряд. По словам господина Крамаренко, агрономы констатируют полное отсутствие продуктивной влаги в посевном слое почвы, из-за чего нет равномерных всходов.

В июле господин Пушилин называл засуху одной из причин обмеления внутренних водохранилищ в регионе. В том же месяце власти региона заявили о критической ситуации с водоснабжением и сократили график подачи воды. В Донецке и Макеевке вода сейчас подается раз в три дня на несколько часов. Денис Пушилин на фоне этого сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон. Сейчас по нити водовода регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема.

Полина Мотызлевская