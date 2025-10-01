Детские лагеря Ростовской области обеспечили укрытиями после инцидента с БПЛА

На территориях 22-х официально зарегистрированных детских лагерей Ростовской области оборудовали укрытия на случай ракетных и беспилотных атак. Убежища организованы в подвальных помещениях или комнатах с несущими конструкциями без окон в соответствии с рекомендациями МЧС. Об этом сообщила министр образования региона Тамара Шевченко.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам госпожи Шевченко, согласно рекомендациям Управления ФСБ по Ростовской области, в детских лагерях Неклиновского района установили дополнительные камеры наружного видеонаблюдения.

«В мае все лагеря региона впервые приняли участие во всероссийских учениях по отработке действий персонала и детей при терактах и чрезвычайных ситуациях»,— пояснила министр образования.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в сентябре обломки беспилотника упали на здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе. Два сотрудника получили ранения, из учреждения эвакуировали 73 ребенка.

Валентина Любашенко