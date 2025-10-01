Объем торгов на Мосбирже в сентябре стал рекордным

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи (MOEX: MOEX) в сентябре 2025 года составил 162,7 трлн руб., что стало для торговой площадки рекордом. Предыдущий месячный максимум был установлен в марте 2022 года на уровне 154,5 трлн руб.

По сравнению с сентябрем прошлого года месячный объем торгов на Мосбирже увеличился на 36%, по сравнению с августом 2025-го — на 13,5%. Объем торгов в период с января по сентябрь составил 1,228 квадрлн руб. (+13%).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в сентябре составил 2,7 трлн руб., среднедневной объем — 95,2 млрд руб. Объем торгов облигациями вырос до 3,4 трлн руб. без учета однодневных облигаций, среднедневной объем — 122,3 млрд руб. Объем торгов на срочном рынке достиг 14,1 трлн руб., среднедневной объем — 505 млрд руб.

На денежном рынке объем торгов составил 124,5 трлн руб. Ежедневно на торговой площадке совершалось операций в среднем на 4,4 трлн руб. Объем операций репо с центральным контрагентом достиг 57,6 трлн руб., с клиринговыми сертификатами участия — 52,4 трлн руб.