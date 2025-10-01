Застройщик поймал «Жар-птицу»

В Екатеринбурге на строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild столичная ГК «Кортрос» представила архитектурную концепцию многофункционального комплекса «Пермь-Сити». Этот деловой квартал компания построит в столице Прикамья на ул. Локомотивной. Свое видение внешнего облика МФК показали известные архитектурные бюро МЛА+, IND architects и Valode & Pistre. По сведениям собеседника из сферы девелопмента, концепция «Пермь-Сити» носит название «Жар-птица» и предполагает возведение административных высотных зданий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кортрос Фото: Кортрос

По данным «Ъ-Прикамье», столичный девелопер «Кортрос» представил на XII международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге архитектурную концепцию многофункционального комплекса (МФК) «Пермь-Сити». Высотный квартал возведут в Перми, в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ), на ул. Локомотивной. Летом для освоения этой площадки 2,56 га группа заключила с региональным минимуществом договор комплексного развития территории.

Собеседник в сфере девелопмента поделился, что на одной из сессий форума представители «Кортроса» рассказали в том числе о внешнем облике будущего «Пермь-Сити» и показали эскизы объекта. Концепция комплекса названа «Жар-птица». Согласно представленным изображениям, в состав квартала войдет несколько высотных зданий. Часть из них показана в красном цвете и по форме напоминает хвост персонажа сказок Жар-птицы. По сведениям собеседника, над разными вариантами концепций работали французское архитектурное бюро Valode & Pistre (создали для застройщика проект освоения Академического района в Екатеринбурге), а также МЛА+ (разработали концепцию застройки микрорайона ДКЖ).

Как сообщил недавно в своем телеграм-канале «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на пресс-службу «Кортроса», на форуме 100+ TechnoBuild на стенде группы среди флагманских проектов в российских городах был представлен и проект по застройке пермского микрорайона ДКЖ. На июльской выставке «Иннопром-2025» (Екатеринбург) «Кортрос» тоже представлял проект по комплексному развитию микрорайона ДКЖ: это два земельных актива — 25 га, право реновации которых застройщик выиграл на торгах в 2024 году, а также территория 2,56 га на ул. Локомотивной, аукцион по которой прошел в Перми в июне этого года. Missionary.su писало со ссылкой на экспозицию столичного застройщика, что «Пермь-Сити» станет центром притяжения в проекте ДКЖ, объединив RnD-технопарк (площадка для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий), офисы и отель. Общая площадь объектов составит почти 58 тыс. кв. м.

В «Кортросе» к моменту выхода публикации презентацию «Пермь-Сити» на уральском форуме не прокомментировали.

Напомним, весной 2024 года «Кортрос» выиграл в Перми на торгах право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне ДКЖ. Площадь участка для реновации в 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой. Там «Кортрос» возведет около 225 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру.

По договору КРТ на ул. Локомотивной компания построит МФК высотой не более 119 м. На этой земле, на месте бывшего Товарного двора, власти Прикамья несколько лет назад уже собирались возвести высотный комплекс «Пермь-Сити».

По словам коммерческого директора ПЗСП Кирилла Николаева, участвующего в форуме 100+ TechnoBuild, 1 октября на сессии «Архитектура девелопмента» ГК «Кортрос» представила три архитектурные концепции МФК «Пермь-Сити». Свои концепции будущего комплекса представили также архитектурное бюро МЛА+, IND architects и Valode & Pistre. «Насколько знаем, на данном этапе девелопер еще находится в процессе обсуждения итоговой концепции. В целом предполагаем, что застройщику удастся создать новую деловую доминанту на карте Перми, которая подчеркнет идентичность Перми как промышленного центра»,— пояснил Кирилл Николаев.

Евгения Ахмедова