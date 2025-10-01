Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сотрудники ГИБДД Ставрополья за четыре дня выявили 348 выездов на встречную полосу

Сотрудники ГИБДД Ставропольского края выявили 348 случаев выезда на встречную полосу в ходе профилактической операции «Встречная полоса», которая прошла с 27 по 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации службы, автоинспекторы составили административные протоколы в отношении каждого нарушителя по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Эта норма предусматривает наказание за выезд на полосу встречного движения или трамвайные пути противоположного направления.

За данное нарушение водителям предусмотрен штраф в 7,5 тыс. руб., либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Валентина Любашенко

