Судно «Метеор 120Р-7» завершило путь от Волги до Дона

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р-7» прибыло в Ростов из Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По информации пресс-службы, корабль пришвартовался к понтонному мосту в Ростове. Его встретил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Класс «О», при котором можно использовать судно при волнении до 1,3 м и скорости ветра до 17 м/с, позволил "Метеору" уверенно пройти по акватории»,— пояснили в пресс-службе правительства региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», путь судна начался 18 сентября в Нижегородской области. 24 сентября оно прошло через шлюзы Волгоградского водохранилища, а вечером того же дня остановилось в ст. Романовской.

