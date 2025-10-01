Врача и бывшего заведующего поликлиникой в Балахне обвинили в мошенничестве

В Балахне бывший заведующий городской поликлиникой №1 Максим Ермолаев и врач-терапевт Екатерина Константинова предстанут перед судом по делу о мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с сентября 2022 года по декабрь 2024 года фигуранты похитили более 1 млн руб., устанавливая незаконные надбавки и неверно ведя учет рабочего времени. Заведующий поликлиникой вину признал. Врач-терапевт пояснила, что выполняла роль пособника, добавили в прокуратуре.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 159 УК РФ, его будет рассматривать Балахнинский городской суд.

Елена Ковалева