Нижегородская прокуратура требует в собственность РФ имущество сотрудника МЧС

Прокуратура в Нижнем Новгороде потребовала обратить в доход государства имущество сотрудника регионального ГУ МЧС стоимостью 11 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 октября.

По данным прокуратуры, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Автозаводскому району) в декларациях представлял сведения о расходах, которые «явно не соответствовали данным полученных им доходов».

Также прокуратура считает, что служащий сокрыл дорогостоящее имущество, номинально зарегистрированное на его родителей. Помимо этого, он в нарушение закона занимался предпринимательской деятельностью.

Галина Шамберина