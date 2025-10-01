Нижегородская прокуратура требует в собственность РФ имущество сотрудника МЧС
Прокуратура в Нижнем Новгороде потребовала обратить в доход государства имущество сотрудника регионального ГУ МЧС стоимостью 11 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 октября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Автозаводскому району) в декларациях представлял сведения о расходах, которые «явно не соответствовали данным полученных им доходов».
Также прокуратура считает, что служащий сокрыл дорогостоящее имущество, номинально зарегистрированное на его родителей. Помимо этого, он в нарушение закона занимался предпринимательской деятельностью.