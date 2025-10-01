Силуанов: некоторые регионы получат дополнительное финансирование

Российские регионы, в которых наблюдается тяжелая финансовая ситуация, получат дополнительные средства на выполнение первоочередных обязательств. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Дополнительные ресурсы будут направлены на обеспечение регионами своих первоочередных обязательств и, конечно, тех решений, которые были приняты в рамках программных мероприятий "Единой России"»,— заявил Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии (цитата по ТАСС).

В бюджете РФ предусмотрены дополнительные средства на индексацию объемов межбюджетных трансфертов в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, отметил министр. По его словам, это позволит обеспечить субъекты России необходимым финансированием.