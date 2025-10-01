Бойца поп-ММА Оркова приговорили к 7,5 года за нападение на полицейского

Бутырский районный суд Москвы признал виновным в хулиганстве и нападении на представителя власти бойца поп-ММА Алима Оркова. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

Происшествие произошло 21 апреля в московской гостинице «Восход». Как сообщалось, спортсмен ворвался в номер, где проживала чиновница. Затем он взорвал в коридоре страйкбольную гранату и начал стрелять из пистолета. После прибытия полиции Орков попытался напасть на одного из правоохранителей.

Термин «поп-ММА» обозначает, что на ринге борются непрофессиональные бойцы. По данным из соцсетей Алима Оркова, он носит псевдоним Шоумен. В его активе нет ни одного профессионального поединка.

