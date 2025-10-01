В Госдуме предложили узаконить выплаты взрослым детям погибших участников СВО

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о включении совершеннолетних детей в перечень родственников, которые могут рассчитывать на выплату в случае гибели военнослужащего.

Соответствующая норма, отмечается в пояснительной записке, уже введена указом президента от 8 апреля 2024 года. Однако в федеральном законе «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» эти изменения до сих пор не отражены, указывают депутаты. В приведенном там перечне родственников, которые могут рассчитывать на выплаты, речь идет только о совершеннолетних детях-инвалидах и студентах, которые сохраняют это право до окончания обучения, но не более чем до 23 лет.

Как подчеркивают либерал-демократы, из-за этих несоответствий в законодательстве дети участников СВО получают отказы при обращении за выплатой пособия. Это вызывает у них «чувство обиды и несправедливости».

«Ключевым условием (для получения выплаты совершеннолетними детьми.— “Ъ”) является отсутствие других членов семьи, имеющих право на данную выплату»,— приводит слова соавтора проекта Владимира Сипягина Telegram-канал фракции ЛДПР.

В то же время правительство предложило «существенно доработать» документ. В его заключении, в частности, отмечается, что принятие поправок потребует выделения дополнительных средств из бюджета, в связи с чем авторы должны указать «источники и порядок исполнения новых расходных обязательств». Депутаты же в финансово-экономическом обосновании напомнили, что «потери в период проведения СВО отнесены к государственной тайне», из-за чего привести конкретные расчеты «не представляется возможным».

Степан Мельчаков