В Татарстане отремонтируют системы водоотведения за 184,9 млн рублей

В Татарстане проведут капитальный ремонт систем водоотведения от КНС-10 до 07 коллектора у 26 микрорайона и в 63 микрорайоне Набережных Челнов. На эти цели выделено 184,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Проект включает демонтаж старых покрытий, обновление колодцев с применением современных материалов и промывку канализационных трубопроводов. Завершить работы планируется до 17 ноября 2025 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета России и Республики Татарстан.

Анна Кайдалова