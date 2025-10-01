У задержанных за убийство тигра в Приморье нашли почти 90 кг конопли

Полицейские во время обыска у подозреваемых в убийстве амурского тигра и их знакомого нашли более 87 кг конопли, сообщила представитель МВД Ирина Волк. В отношении задержанных возбуждено второе уголовное дело — о покушении на сбыт наркотиков.

«В ходе расследования уголовного дела о незаконной охоте, мои коллеги из Приморского края вышли на след местных жителей, которые также подозреваются в покушении на сбыт крупной партии наркотического средства»,— написала Ирина Волк в Telegram-канале.

На видео, которое опубликовала представитель МВД, двое мужчин рассказали, что они сушили коноплю перед варкой.

25 сентября Ирина Волк сообщила, что сотрудники ГИБДД из Приморья остановили автомобиль, при осмотре которого обнаружили разделанного тигра. Останки животного и машину изъяли. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о незаконной добыче диких животных, занесенных в Красную книгу (ст. 258.1 УК РФ).