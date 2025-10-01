Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом»

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым на один год. Соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26, сообщили в пресс-службе клуба.

Евгений Кузнецов, 33-летний центральный форвард из Челябинска, ранее играл за «Трактор», «Вашингтон Кэпиталс», «Каролина Харрекейнз» и СКА. В КХЛ он провел 296 игр, набрав 207 очков, а в НХЛ сыграл 743 матча, заработав 575 баллов.

В составе «Вашингтон Кэпиталс» Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и Кубок Континента в КХЛ. Со сборной России он становился чемпионом мира дважды.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков отметил, что подписание Евгения Кузнецова стало значимым событием. «Евгений — игрок высочайшего класса, такие хоккеисты — штучный экземпляр на рынке свободных агентов. Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров»,— сказал Евгений Бирюков.