Такси может не вывезти

«Уазики» и «Нивы» признали подходящими для работы в такси. Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые разрешено использовать для пассажирских перевозок по закону о локализации. Он вступает в силу в марте 2026 года. В перечень вошли более 20 моделей от российских брендов Lada, УАЗ, «Москвич», Sollers и Evolute. Также туда попали представительские минивэны китайской марки Voyah.

При этом некоторые позиции вызывают у экспертов и игроков рынка недоумение, отметил автор проекта «Омбудсмен такси» Антон Максимов: «Легковым такси может являться только автомобиль категории М1. А УАЗ Hunter сертифицирован как ТС категории N1G, это грузовик повышенной проходимости. Я надеюсь, что все-таки сделают нормальный, структурный перечень по аналогу списка рекомендованных машин для закупок. Потому что в представленном варианте значатся вообще все машины, которые у нас выпускаются, в том числе и методом обратной сборки. Granta — это основа такси в маленьких городах. В Москве никто не будет ездить на них. Вместе с тем никто из водителей ничего менять не будет. Просто те из них, кто работает на своих машинах, уйдут из этой отрасли.

Даже если это будет Granta, посмотрите, сколько она стоит. Ни крупные таксопарки, ни частные водители такие затраты не потянут. Просто-напросто станет происходить постепенное старение автопарков, естественно, с выбыванием машин.

Нам обещано пока, что старые авто никто не будет выбивать из реестра. Они будут там находиться столько, сколько нужно. Но некоторые регионы уже говорят, что раз происходит смена собственника, то эту машину нужно удалять из реестра».

Около 200 тыс. водителей вынужденно уйдут с рынка, так как не смогут выполнить требования закона о локализации, предупредили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Это примерно 20% от общего числа перевозчиков. Таким образом рост тарифов за поездки неизбежен, считает гендиректор таксопарка №47 Борис Орельский: «У нас ничего не производится, наверное, кроме Aurus. Но их невозможно купить, они стоят огромных денег. А, в частности, "Москвич 6" — это очень спорная машина. В принципе АвтоВАЗ закрывает потребность эконома полностью. Со всеми остальными классами: "комфорт", "комфорт плюс" — большие вопросы. Кажется, у нас не хватает моделей, чтобы закрыть этот сегмент. Я надеюсь, что этот список еще доработают. Почему, например, туда не попал Haval? Ведь это производство в России, и они делают много разных авто, которые достаточно качественные, надежные и более или менее подходят по цене. Так, машины, которые выходят из лизинга, у нас китайские, и мы вынуждены их переоформлять. И так как переоформили, дальше мы их поставить в работу не можем, потому что нам никто не выдаст разрешение на работу. Машины-то неподходящие.

Для нас это просто катастрофа.

Что касается поездок, то, думаю, они подорожают в течение следующего года на 30%. Совокупно и это, и многие другие нововведения в нашей сфере повлияют на рынок так, что сократится предложение. Многие парки перестанут работать, какие-то закроются, люди будут уходить из этой отрасли, и тарифы подорожают, потому что на линии будет меньше машин».

В перечень разрешенных для перевозок машин должны попасть все локализованные в России автозаводы, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе «Яндекс. Такси». В компании добавили, что в противном случае отрасль столкнется с негативными последствиями: оттоком водителей и снижением доступности услуг. По данным Forbes, российские заводы способны выпускать до 100 тыс. автомобилей в год специально для такси и каршеринга.

Никита Путятин