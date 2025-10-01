Нововоронежских атомщиков отметили высокими наградами

Во Дворце культуры Нововоронежа состоялось чествование сотрудников Нововоронежской АЭС, внесших значительный вклад в развитие предприятия и атомной отрасли. В этом году праздник имеет особый оттенок: атомная промышленность России отмечает свой 80-летний юбилей.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Мы поистине можем гордиться нашими ветеранами, теми, кто стоял у истоков создания атомной промышленности. Эти люди передали нам главное — огонь вдохновения, который сегодня позволяет решать задачи, вчера казавшиеся недостижимыми», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Слова глубокой признательности были сказаны в адрес ветеранов. Юбилейной медалью госкорпорации «Росатом» «80 лет атомной отрасли России» наградили Владимира Зарубаева, Валерия Жбанникова, Виктора Лоскутова.

Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 2-й степени отметили председателя Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентину Кудрявцеву, которая прошла путь от машиниста до советника директора. Ее трудовой стаж составляет 58 лет.

Председатель первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко вручил нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе» II степени председателю профсоюзного комитета цеха обеспечивающих систем Игорю Снеговскому, нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнерство» II степени начальнику отдела ядерной безопасности и надежности Евгению Голубеву.

Всего на сцену за различными наградами — знаками отличия, благодарственными письмами, медалями и дипломами — в этот день поднялись более 20 сотрудников АЭС.

В завершение торжественного мероприятия состоялся концерт солистов Липецкого симфонического оркестра и легендарных «Воронежских девчат».