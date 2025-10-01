Минстрой призвал ввести отработки для студентов строительных вузов

Министр строительства России Ирек Файзуллин заявил о необходимости ввести обязательные отработки для выпускников строительных вузов по аналогии с медицинскими.

«Я считаю, что какое-то время человек, отучившийся на бюджете, должен отработать. Мне заместители говорят: ''А как мы их привяжем к предприятию? А предприятие частное''. Но бизнес тоже в этом заинтересован»,— сказал министр на сессии «Форума 100+» в Екатеринбурге. Его слова приводит агентство «Европейско-Азиатские Новости».

С февраля 2025 года Минздрав готовит поправки к закону «Об образовании», согласно которым выпускники медвузов должны будут отработать как минимум три года в медучреждении, выпускники колледжей — минимум два года. В августе ведомство представило третий вариант законопроекта — он предполагает, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Таким образом, первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в государственных учреждениях. В случае нарушения условий договора выпускники должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере.

Полина Мотызлевская