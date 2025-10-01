Каждая пятая семья в Удмуртии может взять ипотеку на квартиру по рыночной ставке

18,2% семей в Удмуртии могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, следует из исследования «РИА Новости». В прошлом году этот показатель был ниже — 15,2%. Ежемесячный ипотечный платеж в республике за квартиру 60 кв. м составляет 68,1 тыс. руб. По процентному показателю Удмуртия заняла 29-е место среди регионов РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доступнее всего ипотека на рыночных условиях для семей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Там квартиру в 60 кв. м может себе позволить 47,1% семей. Также высокий уровень доступности ипотеки зафиксирован в Ханты-Мансийском (Югра) и Чукотском автономных округах — 44,3% и 42% соответственно. «Можно отметить, что лидерство северных регионов закономерно — высокие зарплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость»,— объясняют эксперты издания.

Лидерами по наивысшим показателям ежемесячного платежа по ипотеке выступили Москва и Санкт-Петербург — 249 и 171 тыс. руб соответственно. На третьем месте находится Севастополь. Для оплаты ипотеки семье необходимо 132 тыс. руб. ежемесячно.

Полина Сичинава