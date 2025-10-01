Ставрополье заняло 6% рынка мяса птицы в России

Ставропольский край увеличил долю в российском производстве мяса птицы до 6% в 2025 году. В регионе ежегодно выпускают более 550 тыс. тонн мясной продукции, из которых основная часть приходится на птицеводство. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин, его слова приводит региональное правительство.

По данным Минсельхоза РФ, общий объем производства мяса птицы в стране в 2024 году составил около 4,8 млн тонн. Таким образом, ставропольские хозяйства дают примерно двадцатую часть от федерального показателя. Спрос на местную продукцию растет внутри страны и на внешних рынках.

В Ставрополье в 2025 году строятся новые комплексы по выращиванию и переработке птицы, модернизируются действующие предприятия. Крупные инвестиционные проекты реализуются в Новоалександровске и Труновском округе.

Станислав Маслаков