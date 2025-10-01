В Бугульминском районе Татарстана реализуется проект круглогодичного курорта «Карабашское море». Он объединит Карабашское водохранилище, санаторно-оздоровительные учреждения, горнолыжный комплекс и гостиницы. Инвестиции в проект превышают 300 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов в рамках муниципального часа в АИР Татарстана.

В Бугульминском районе построят курорт «Карабашское море» за 300 млн рублей

Фото: @damir_fattakhov В Бугульминском районе построят курорт «Карабашское море» за 300 млн рублей

Сейчас на территории уже работают несколько гостиничных комплексов, созданных на базе бывших домов отдыха. Развивается единая курортная зона на базе четырёх санаториев.

В ближайшее время должны завершиться земельные вопросы, после чего в 2026 году начнётся строительство нового горнолыжного центра и гостиничной инфраструктуры. Курорт будет работать круглый год: летом — отдых у воды и прогулочные маршруты, зимой — горные лыжи, а в межсезонье — фестивали и гастрономические мероприятия.

Проект курорта был одобрен Инвестиционным советом Татарстана в декабре 2022 года.

Анна Кайдалова