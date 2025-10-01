В Ставропольском крае похоронили чемпионку по боксу Ирину Синецкую

1 октября 2025 года в Ставропольском крае прошли прощание и похороны трехкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой. Церемония состоялась в селе Кочубеевском, где спортсменка ранее работала тренером в местной спортивной школе № 2, пишет ТАСС.

За свою карьеру Ирина Синецкая 11 раз становилась чемпионкой России, пять раз выигрывала чемпионаты Европы, а также завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали чемпионатов мира. Она получила звание заслуженного мастера спорта и была одной из самых титулованных фигур в женском боксе России.

Ирина Синецкая умерла во сне на 47-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.

Станислав Маслаков