Селлеры заигрались в подделки

«Взрывные котята», «Манчкин» и «Бункер» — продавцы настольных игр жалуются на рост контрафакта. Только за полгода он достиг 2 млрд руб. Это примерно столько же, сколько за весь прошлый год. Первыми на проблему обратили внимание «Ведомости». Основной канал сбыта для пиратских продуктов — маркетплейсы. Издательство «Экономикус» в 2025-м обнаружило на онлайн-площадках около 5 тыс. копий своих товаров.

А из линейки «Бункер» контрафакт продается для пяти из шести выпущенных игр, говорит гендиректор компании-производителя Федор Корженков: «Мы недополучаем 30% выручки из-за продажи контрафакта, сейчас запирачено и продается в виде контрафактных игр несколько наших артикулов. В первую очередь серия "Бункер". Конечно, объемы контрафакта поражают. Несмотря на то, что мы прикладываем массу усилий для борьбы, уже более года с этим сталкиваемся. Если бы это было сделано "на коленке", напечатано на принтере, это не было бы столь серьезной проблемой, но это производство тиражей в Китае, причем больших, десятков тысяч копий.

Изначально кто-то нашел успешный образец товара, отправил, видимо, на производство в Китае. Там это скопировали, насколько могли точно. Они пытаются продавать максимально похожие копии, повторить один в один. Мы, конечно, различаем подделки, поскольку у нас есть несколько десятков признаков, для нас это очевидно. Получаем от покупателей жалобы. Обновленные китайские тиражи потихоньку минимизируют отличия, то есть за ними следят. В Китае делать все это гораздо дешевле. Там есть подделки разного качества: от совсем страшненьких до средних. Понятно, что им не нужно тратиться на разработку, на маркетинг игры, на отчисление авторских роялти. Мы предполагаем, что все это завозится серым импортом и через Казахстан попадает в Россию».

Издатели обращали внимание на проблему еще в прошлом году и направляли письма в Минпромторг, Ассоциацию компаний интернет-торговли и крупнейшим маркетплейсам с просьбой принять меры против контрафакта. Игра «Взырвные котята» от Hobby World стоит около 1 тыс. руб., тогда как пиратская копия — меньше 500 руб. За девять месяцев компания направила маркетплейсам свыше 6 тыс. жалоб, но ситуация продолжает ухудшаться.

И юридических инструментов для борьбы здесь недостаточно, говорит управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов: «У нас есть формальный инструментарий, определенные требования о взыскании компенсации. Поскольку там есть элементы авторского права, всегда применительны к настольным играм блокировки через Мосгорсуд. Но к китайским селлерам практически неприменимы любые механики, связанные с взысканием денег. Просто потому, что даже если его просудить в России, что практически невозможно, чтобы легализовать решение российского суда в Китае и взыскать какую-то сумму, нужно приложить колоссальные усилия, потратить очень много времени.

Что касается Мосгорсуда, во-первых, далеко не все этим пользуются применительно к контрафактам на маркетплейсах. Во-вторых, это не всегда бывает очевидно. Есть так называемый soft law, когда сам маркетплейс удаляет или прекращает доступ к карточкам товаров с контрафактом. Неважно, это китайские селлеры или российские. При хорошем раскладе, возможно, через неделю или месяц маркетплейс заблокирует карточку или ограничит доступ к ней. Но этого может и не случиться, и придется что-то еще предпринимать».

Как добавляют игроки рынка, из-за контрафакта российские издательства теряют доверие любителей настольных игр. А убытки лишают возможности производителей инвестировать в разработку новых продуктов.

Анна Кулецкая