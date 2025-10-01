Главарю банды педофилов в Рочдейле дали 35 лет

В Британии вынесен приговор главе банды педофилов, насиловавших школьниц в Рочдейле, пригороде Манчестера. 65-летний Мохаммед Захид, отец троих детей, приговорен к 35 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к проституции двух несовершеннолетних. Захид был одним из семи человек, которых в июне этого года признали виновными во множестве преступлений против детей, которые они совершали с 2001 по 2006 год. Об этом сообщают британские медиа, в том числе The Times.

Раскрытие банды педофилов в Манчестере само по себе вызвало громкий скандал и стало поводом для массовых и порой насильственных протестов против мигрантов. Все члены банды принадлежали к национальным меньшинствам, а полиция, даже получая сигналы от самих девочек и сотрудников социальных служб, бездействовала, опасаясь, возможно, обвинений в расизме.

Андрей Келекеев