В Буденновском округе усилили экомониторинг после остановки завода Ставролен

Завод «Ставролен» в Буденновске остановил производство с 1 октября по 5 ноября на плановый ремонт. На этот месяц предприятие полностью вывело из эксплуатации ключевые цеха, сообщил глава округа Дмитрий Богданов.

С 1 по 3 октября на территории округа круглосуточно работает передвижная экологическая лаборатория ПЭП-1-1М. Специалисты берут пробы воздуха по девяти показателям. Точки контроля расположены в поселке Чкаловский, селе Новая Жизнь, микрорайоне 7/1, у спорткомплекса «Лукоморье» и в других частях города. Маршрут отборов зависит от направления ветра.

Ремонт входит в производственную программу 2025 года. Власти заявили, что все технологические процедуры проводят по регламенту и при соблюдении мер безопасности. В первые дни факельные трубы завода будут гореть интенсивнее обычного.

Станислав Маслаков