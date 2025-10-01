Бюджет силовых ведомств Грузии составит более 3,5 млрд лари в 2026 году

Правительство Грузии выделит более 3,5 млрд лари на финансирование Минобороны, МВД и служб безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны.

Сотрудникам полиции и военнослужащим Грузии повысят зарплату на 10%, следует из плана бюджета. На развитие оборонной инфраструктуры и потенциала в 2026 году правительство выделило 44,5 млн лари.

В соответствии с прогнозом, дефицит бюджета в следующем году составит 2,5% от ВВП, государственный долг — 35% от ВВП. Номинальный ВВП составит 110,5 млрд лари. Налоговые поступления сводного бюджета составят 26,8 млрд лари (24,2% ВВП). Расходная часть сводного бюджета составляет 35,5 млрд лари.