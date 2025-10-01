В Пермском университете объединяются два факультета

В Пермском государственном национальном исследовательском университете создается новый факультет филологии и коммуникации. Как сообщает пресс-служба вуза, он формируется на базе филологического факультета и факультета современных иностранных языков и литератур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новый факультет станет самым крупным в ПГНИУ, там будут обучаться свыше 2 тыс. студентов. В его структуре сохранится кафедральная система, а также известные в стране и за рубежом научные и педагогические школы. Организационные изменения не коснутся образовательного процесса для обучающихся и преподавателей, студенты пройдут обучение по тем образовательным программам, на которые они поступали. Штатное расписание нового факультета будет сформировано к концу октября. Студенты и преподаватели продолжат учебный процесс в новом подразделении с 1 января 2026 года.