Почти каждый пятый нижегородский пенсионер продолжает работать

Трудовую деятельность в Нижегородской области продолжают 194,2 тыс. пенсионеров — почти каждый пятый из этой категории граждан. Количество работающих пенсионеров на начало 2025 года выросло на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали в Нижегородстате к Дню пожилых людей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На 1 января в области проживало 965 тыс. пенсионеров — 31,7% от общего числа населения. За год количество пенсионеров в регионе снизилось на 1,9 тыс. человек или 0,2%.

Среди получателей пенсий основную массу составляют пенсионеры по старости — 84,3%. Еще 6,7% получают социальные пенсии; 5,1% — по инвалидности; 3,5% — по потере кормильца. Средний размер пенсии на начало года составлял почти 23,1 тыс. руб.

Среди работающих пенсионеров 86,8% — получающие пенсию по старости, 9% — по инвалидности, 3% — получатели социальных пенсий.

По данным выборочного обследования рабочей силы, в 2024 году среди работающих женщин старше 60 лет 25,1% трудились в сфере образования; 18,5% — в сфере здравоохранения и соцуслуг; по 13,4% — в торговле и обрабатывающих производствах. Еще 7,6% были заняты в сельском хозяйстве, 3,8% — в культуре и спорте.

Среди работающих мужчин старше 65 лет 27,7% продолжили работу в обрабатывающих производствах; 17,4% — в сельском хозяйстве; 13% — в образовании; 7,1% — в здравоохранении и предоставлении соцуслуг; 6,9% — в транспортировке и хранении; 5,2% — в строительстве.

Галина Шамберина