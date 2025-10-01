Президент Румынии допустил присоединение ПМР к Молдавии по модели Гагаузии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) могла бы быть реинтегрирована в состав Молдавии на правах автономии. По его словам, такой сценарий возможен в будущем при вступлении Молдавии в Евросоюз.

Журналист Euronews спросил Никушора Дана, как Молдавия могла бы стать членом ЕС, учитывая ситуацию в Приднестровье. «Это технический вопрос. Думаю, это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова. Приднестровье может иметь то же самое»,— предположил румынский президент.

По его словам, сложности бы возникли, если бы на минувших 28 сентября парламентских выборах в Молдавии победила бы партия, выступающая за сближение с Россией. «В Приднестровье находятся российские войска. Если бы в Кишиневе были пророссийские силы, вся эта армия могла бы усилиться и представлять угрозу как для Молдовы, так и для Украины, включая Румынию»,— сказал Никушор Дан.

Приднестровская Молдавская Республика объявила о независимости от Молдавии в 1991 году. Ни одна страна ООН не признает ее отдельным государством. В ПМР находится оперативная группа российских войск в качестве миротворцев, которая также охраняет самый большой склад боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна.

Лусине Баласян