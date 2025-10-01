В Башкирии отменили особый противопожарный режим

Правительство Башкирии отменило действие особого противопожарного режима, так как обстановка с природными пожарами стабилизировалась, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Документ за подписью премьер-министра Андрея Назарова опубликован на региональном сайте правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особый противопожарный режим действовал на территории региона с 18 апреля. С этого времени было запрещено сжигать мусор и разводить костры.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, с начала 2025 года в Башкирии произошло 15 лесных пожаров на площади около 30 га и 347 случаев возгорания сухой травы на площади около 1,3 тыс. га.

Майя Иванова