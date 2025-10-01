Мишустин: правительство продолжит помогать участникам СВО получать высшее образование

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит поддерживать участников СВО и их семьи в сфере получения высшего образования.

«Помогать детям получать образование в высших учебных заведениях страны, выделять для этого специальные квоты. Это наш долг перед детьми наших защитников. Обеспечить им необходимые условия для достойного будущего мы обязаны»,— сказал господин Мишустин на церемонии вручения премии правительства в области образования (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что в вузы по отдельной квоте поступили 28,7 тыс. участников боевых действий и членов их семей (всего было выделено 50 тыс. льготных мест). В августе председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве жен погибших участников СВО на получение бесплатного высшего образования.

В конце июня омбудсмен Татьяна Москалькова предложила дать участникам СВО право на бесплатное второе среднее специальное образование. На встрече с президентом Владимиром Путиным она поясняла, что это важно для тех военнослужащих, кто не может работать по первой специальности по состоянию здоровья, например из-за ранения.

Полина Мотызлевская