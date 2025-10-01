Более 600 млн рублей вложит группа «Развитие» в завершение долгостроя на Екатерининской улице

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», проект группы «Развитие» по созданию бизнес-центра на месте долгостроя по ул. Екатерининской, 175, в Перми получил статус приоритетного инвестиционного. Как сообщили в пресс-службе правительства Прикамья, присвоение этого статуса инициативе пермского застройщика 1 октября поддержал краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Застройщик недавно приобрел незавершенное здание, и теперь готовится вложить в его достройку 628 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Развитие» рассчитывает завершить проект в 2030 году. Девелопер намерен достроить высотный долгострой, создав на его месте 22-этажное общественно-деловое пространство площадью 15,9 тыс. кв. м. Прилегающая к зданию территория будет благоустроена. Площадь участка под административным объектом составляет 4,1 тыс. кв. м, эта земля находится в собственности группы. По данным «Ъ-Прикамье», для реконструкции долгостроя девелопер просит предоставить ему в аренду соседнюю территорию площадью 0,19 га. Согласно публичной кадастровой карте, эта площадка имеет вид разрешенного использования под улично-дорожную сеть.

Незавершенное административное здание на ул. Екатерининской, 175, группа «Развитие» купила в начале 2025 года. Возведение этого объекта не закончило ООО «ПО “Пермпромжилстрой”». Здесь планировалось возвести «Никитинский квартал» из трех жилых домов и административного здания. Строить жилье «Пермпромжилстрой“ начал в 2008 году, а в 2013-м организацию признали банкротом. В 2021 году одно недостроенное нежилое здание продали на торгах за 77,7 млн руб. Максиму Филимонову, владельцу и гендиректору строительной фирмы «Квартал». Господин Филимонов собирался реконструировать долгострой в торгово-офисный центр, но в 2022 году скончался. Компания «Развитие», ставшая владельцем здания, анонсировала его завершение. На месте объекта девелопер хотел запустить БЦ класса А с точками общепита, местами для занятий спортом и, возможно, апартаментами.