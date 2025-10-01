В Ставрополе подорожает проезд на двух маршрутах

С 9 октября в Ставрополе поднимется цена проезда на автобусном маршруте №29м «12-й километр — ЖК Кварталы 17/77». Тариф увеличится с 33 до 35 руб., сообщили перевозчик и региональное министерство дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Второй маршрут, в котором подорожает проезд, — №13м «ЖК Белый город — 12 км», там повышение до 35 руб. вступит в силу 20 октября.

Рост тарифа обусловлен увеличением затрат на дизельное топливо, цена которого в крае за последний год выросла более чем на 10 процентов, а также возросшими затратами на техническое обслуживание транспорта.

Станислав Маслаков