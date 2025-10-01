Иск Швыдкого к режиссеру «Ничего не бойся, я с тобой» на 5 млн рублей отклонили

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Сергея Швыдкого, сына бывшего министра культуры России Михаила Швыдкого. Истец требовал взыскать 5 млн руб. с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» за нарушение авторских прав. Это следует из карточки дела.

Ответчиками указаны режиссер мюзикла Михаил Миронов, сценарист Сергей Калужанов, Дмитрий Богачев и его «Театральная компания "Бродвей Москва"», а также «МДМ Шоу».

Сергей Швыдкой считает, что мюзикл был создан на основе написанного им в 2022 году сценария фильма «Секрет любви», пояснил представитель истца «РИА Новости». Тот утверждает, что сценарий ответчиков «на 90% повторяет сценарий истца». Ответчики заявили, что авторство Сергея Швыдкого на сценарий не доказано.

Премьера «Ничего не бойся, я с тобой» состоялась в 2022 году в Московском дворце молодежи. В нем играют Анастасия Стоцкая, Никита Смольянинов, Юлия Ива и другие.