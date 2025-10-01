Пермские спасатели освободили девочку, застрявшую в грязи
В Кировском районе восьмилетняя девочка застряла в грязи обеими ногами и не могла выбраться. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, инцидент произошел 29 сентября. Соответствующее сообщение поступило на пульт дежурного Пермской городской службы.
фото: пресс-служба администрации Перми
По данным пресс-службы администрации, на место происшествия оперативно выехала группа спасателей. Они освободили малолетнюю и передали ее медицинской службе. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.