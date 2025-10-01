В Ессентуках восстановили водоснабжение после повреждения труб на улице Мира

В Ессентуках водоснабжение в микрорайоне на улице Мира восстановили оперативно после вмешательства Следственного управления СК России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница обратилась с жалобой на отсутствие воды, причиной которого стало повреждение водопровода при строительных работах. Следственный отдел по городу Ессентуки подключил к решению аварийные и ресурсоснабжающие службы, что позволило провести ремонт в короткие сроки. Восстановление водоснабжения удалось завершить быстро, пострадавшая жительница выразила благодарность.

Станислав Маслаков