Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ессентуках восстановили водоснабжение после повреждения труб на улице Мира

В Ессентуках водоснабжение в микрорайоне на улице Мира восстановили оперативно после вмешательства Следственного управления СК России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница обратилась с жалобой на отсутствие воды, причиной которого стало повреждение водопровода при строительных работах. Следственный отдел по городу Ессентуки подключил к решению аварийные и ресурсоснабжающие службы, что позволило провести ремонт в короткие сроки. Восстановление водоснабжения удалось завершить быстро, пострадавшая жительница выразила благодарность.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все