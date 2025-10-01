Более 1,8 тысячи жителей Удмуртии стали финансово грамотнее благодаря проекту Сбербанка
Финансовая организация провела более 50 образовательных мероприятий
За первые девять месяцев 2025 года волонтеры удмуртского отделения Сбербанка провели более 50 образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся и педагогов школ, средних и высших учебных заведений, а также для пенсионеров и активного населения региона.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Наш приоритет — защита населения от рисков мошенничества и содействие формированию правильных привычек управления личными финансами. Подобные мероприятия помогают и школьникам и особенно людям старшего поколения лучше ориентироваться в мире финансов, избегать распространенных ошибок и повысить финансовую грамотность»,— рассказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.
Мероприятия охватили широкий круг тем, включая основы управления деньгами, безопасные покупки в интернете, распознавание признаков мошенничества и важность формирования долгосрочных финансовых целей. Учащиеся получили полезные советы и рекомендации по эффективному управлению своими средствами, что способствует осознанному отношению к личным финансам.