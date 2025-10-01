Сбербанк направил в стартапы более $250 млн

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк направил в стартапы более $250 млн. По его словам, судить об успешности проектов рано, поскольку многие из них пока находятся в процессе реализации.

«Если говорить только на стартапы, то наш первый фонд был больше $100 млн. Сейчас у нас еще три фонда, это еще примерно $150 млн»,— сказал господин Греф в кулуарах Moscow Startup Summit (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил глава Сбербанка, одна из инвестиций в первом фонде «вернула все те инвестиции, которые мы сделали в стартапы». Финансирование стартапов Герман Греф назвал частью социальной ответственности банка.