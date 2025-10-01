На девять девчонок по статистике десять ребят: «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета

К неофициальному Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября, «Ростелеком» представил портрет типичного пользователя домашнего интернета компании, а также сравнил предпочтения абонентов в зависимости от региона проживания и подключенных опций. По данным аналитиков, «Ростелеком» предоставляет услуги доступа в интернет более чем 40% российских семей (13,7 млн домохозяйств по итогам первого полугодия 2025 года). Портрет составлен на основе анализа обезличенных данных 785 тыс. абонентов из всех макрорегионов компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Типичный пользователь интернета из дома — это мужчина 35–45 лет. Для доступа он использует как ПК, так и мобильный телефон, интересуется ИТ, автомобилями и финансами. У него есть семья и как минимум одно домашнее животное. По данным компании, средний пользователь в 2025 году ежемесячно скачивает 299 Гб трафика. Трафик стабильно растет — в первом полугодии текущего года он вырос на 16% по отношению к 2024 году. Осенью и зимой пользователь проводит в интернете больше времени, чем летом — ежегодно после спада в период отпусков с конца сентября наступает резкий рост. Пиковые же значения традиционно достигаются в январе и марте.

Городской пользователь интернета без дополнительных подключенных опций чаще холост, интересуется здоровьем и обучающими курсами, снимает квартиру. Абонент, живущий за городом, женат, с детьми, любит путешествовать, но преимущественно в пределах России.

Пользователь, у которого в пакете с интернетом подключен онлайн-кинотеатр, занимается спортом, владеет недвижимостью или планирует ее приобрести. Среди этой категории больше всего владельцев кошек и собак. Абонент, подключивший также мобильную связь, больше других интересуется финансами, кулинарией, мебелью и интерьером, а также чаще заботится о безопасности и подключает антивирусы и видеонаблюдение.

Доля женщин среди пользователей растет и в 2025 году составляет 45,1%, увеличилась и доля людей старшего возраста — почти каждый пятый (18,8%) старше 55 лет. Каждый третий (30,8%) пользуется интернетом только со смартфона. Самая редкая категория — пользователь интернета исключительно с планшета — 0,17% от общего числа.

Рекордсмены по использованию домашнего интернета среди регионов — Москва и Подмосковье, Юг и Урал (трафик на 13, 11 и 9% выше, чем в среднем по стране). Скромнее других оказались жители Центра России (на 18% ниже среднего) и Поволжья (-11%).

Чаще других подключают вместе с домашним интернетом онлайн-кинотеатр Wink.ru жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там же больше геймеров — в регионах Юга и Северного Кавказа в два раза чаще подключают тарифный план «Игровой», чем в среднем по стране. Самые читающие абоненты живут на Дальнем Востоке — число тех, кто в этих субъектах подключил «Ростелеком Книги», превышает среднее по стране более чем в два раза.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«Свыше 90% населения в России пользуются интернетом, и самую большую долю из них традиционно обслуживает наша компания. Поэтому у нас самая большая и достоверная база данных о интернет-пользователях страны. Конечно же, в их число входят люди всех возрастов, интересов, разного семейного положения. Наш анализ показывает, что типичный пользователь с каждым годом увеличивает объем потребляемого трафика, часто выходит в сеть с нескольких устройств, а вот подключение дополнительных опций зависит от множества факторов. Но одно можно сказать точно: семьи активнее пользуются пакетами услуг и дополнительными сервисами. Мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры и качества интернета, разрабатываем новые предложения для дома и семьи, чтобы точнее соответствовать запросам абонентов».

Сфера интересов пользователей определялась на основе данных провайдера о тематиках сайтов, на которые заходили три и более раз в месяц, а также аффинити-индекса «Яндекс Аудиторий».

Узнать подробности о предложениях «Ростелекома» и подключить домашний интернет можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/