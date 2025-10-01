Около сотни целевиков зачислили в ИжГТУ по договору с оборонными предприятиями

ИжГТУ зачислил в этом учебном году 101 абитуриента по целевому обучению, из них 98 — от предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Основные «заказчики» целевиков — концерн «Калашников» и ИЭМЗ «Купол». Об этом в вузе сообщили Telegram-каналу «Ижевский БиЗON». В университет поступило 48 абитуриентов—родственников участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В УдГУ на целевое обучение поступило 42 человека. «Это чуть менее 4% от общего числа зачисленных на бюджет. Больше всего целевиков поступило на направление “Педагогическое образование”»,— говорится в сообщении.

ИГМА приняла 252 целевика, что составляет 53,1% от всех бюджетных мест. Самая востребованная специальность — «Лечебное дело» (на места, выделенные региональному минздраву). На нее поступило 135 абитуриентов.